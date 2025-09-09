Скільки грошей заощаджують цифрові послуги?

З моменту свого запуску у 2020 році Дія забезпечила сукупний економічний та антикорупційний ефект у розмірі 184 мільярди гривень. Такі дані наводить компанія Civitta у своєму новому дослідженні, проведеному в межах програми ЕGAP за підтримки Швейцарії. Аналітики підрахували, що кожна гривня, інвестована у розвиток застосунку, принесла державі та громадянам у сто разів більше, пише 24 Канал з посиланням на оголошення Мінцифри.

Дивіться також Україна першою у світі інтегрувала штучний інтелект в державні послуги

Ця вражаюча сума складається з кількох ключових компонентів.

По-перше, цифровізація стала потужним інструментом у боротьбі з хабарництвом . За оцінками, щорічна економія на знищенні корупційних схем становить 7,4 мільярда гривень. Ще один відчутний результат, що сягає 4,2 мільярда гривень на рік, спостерігається у сферах, які роками вважалися осередками корупції. Йдеться про будівельну галузь, процедуру отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та дипломування моряків, де прозорі онлайн-процеси замінили непрозорі схеми.

. За оцінками, щорічна економія на знищенні корупційних схем становить 7,4 мільярда гривень. Ще один відчутний результат, що сягає 4,2 мільярда гривень на рік, спостерігається у сферах, які роками вважалися осередками корупції. Йдеться про будівельну галузь, процедуру отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та дипломування моряків, де прозорі онлайн-процеси замінили непрозорі схеми. По-друге, значну вигоду принесли "базові" онлайн-послуги . Завдяки їм українці та держава щороку заощаджують 49 мільярдів гривень. Ця економія полягає не лише в грошах, а й у сотнях мільйонів годин, які громадяни раніше витрачали на черги в кабінетах чиновників та збір паперових довідок. Дослідники зазначають, що якщо всі українці почнуть користуватися цифровими сервісами, цей показник може зрости майже до 75 мільярдів гривень на рік.

. Завдяки їм українці та держава щороку заощаджують 49 мільярдів гривень. Ця економія полягає не лише в грошах, а й у сотнях мільйонів годин, які громадяни раніше витрачали на черги в кабінетах чиновників та збір паперових довідок. Дослідники зазначають, що якщо всі українці почнуть користуватися цифровими сервісами, цей показник може зрости майже до 75 мільярдів гривень на рік. Третім джерелом економії стали державні програми підтримки, запущені виключно онлайн через Дію. Такі ініціативи, як "єРобота", "єВідновлення" та "Нацкешбек", щорічно заощаджують 6,5 мільярда гривень. Їхній ефект є подвійним: вони надають пряму фінансову допомогу людям і водночас стимулюють розвиток економіки.

Команда розробників не планує зупинятися на досягнутому. Наразі у розробці перебувають нові масштабні проєкти з великим економічним потенціалом, серед яких "е-Нотаріат", "е-Акциз" та онлайн-система моніторингу грального бізнесу. Ці ініціативи ще більше посилять позитивний ефект цифровізації для країни.