В селе Росава на Обуховщине Киевской области произошла утечка химического вещества из транспортной цистерны. В ГСЧС рассказали, какова ситуация сейчас.

По данным ГСЧС, ситуация полностью контролируемая, угрозы для людей нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

Что известно об утечке химических веществ в Киевской области?

Сигнал о разливе неизвестного вещества поступил в оперативно-диспетчерскую службу. На место прибыли подразделения химической, радиационной и биологической защиты из Белой Церкви, мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, а также специалисты Киевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

На Киевщине произошла утечка химического вещества: смотрите видео

Во время проверки выяснилось, что из емкости объемом около одного кубометра вытек раствор азотной кислоты. Спасатели быстро перекачали опасное вещество в другую цистерну, предотвратив ее дальнейшее растекание.

К ликвидации последствий происшествия привлекалось 17 спасателей и 3 единицы техники от ГСЧС, а также 3 специалисты Киевского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины. Благодаря слаженным действиям всех служб ситуацию удалось полностью локализовать, угрозы населению нет,

– отметили в сообщении.

ГСЧС ликвидирует последствия утечки химического вещества в Киевской области

