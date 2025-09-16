После проведения проверок уволили почти 60 прокуроров со статусом инвалидности, – Кравченко
- После проверок уволены 57 прокуроров со статусом инвалидности.
- На рассмотрении также находятся 228 дисциплинарных жалоб.
Из органов прокуратуры после проведенных проверок уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности.
Это данные, обнародованные по состоянию на 16 сентября генеральным прокурором Русланом Кравченко, о чем пишет 24 Канал.
Что известно об увольнении прокуроров?
Летом генпрокурор Руслан Кравченко принял решение о проведении проверки обоснованности предоставления статуса инвалидности работникам прокуратуры. По его словам, по состоянию на сегодня после проверок уже уволили более 50 прокуроров со статусом инвалидности.
"Восстановление доверия начинается с изменений в системе. В июле я принял решение провести проверку обоснованности предоставления статуса инвалидности работникам прокуратуры. Этот вопрос с самого начала на моем личном контроле и остается на постоянном контроле Офиса генерального прокурора", – отметил Кравченко.
Согласно его словам, работа продолжается. На сегодня из органов прокуратуры уволены 57 прокуроров со статусом инвалидности, 56 прокуроров уволены с административных должностей, также на рассмотрении находятся 228 дисциплинарных жалоб.
"Никаких исключений, именно так, по моему убеждению, должна работать здоровая система, именно так мы восстанавливаем доверие общества", – подчеркнул генпрокурор.
Что этому предшествовало?
В июле Кравченко заявлял, что широкий резонанс в государстве вызвало назначение инвалидности большому количеству прокуроров. За 9 месяцев этот скандальный вопрос не был решен.
По его словам, все прокуроры со статусом инвалидности будут направлены на квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.