Это данные, обнародованные по состоянию на 16 сентября генеральным прокурором Русланом Кравченко, о чем пишет 24 Канал.

Что известно об увольнении прокуроров?

Летом генпрокурор Руслан Кравченко принял решение о проведении проверки обоснованности предоставления статуса инвалидности работникам прокуратуры. По его словам, по состоянию на сегодня после проверок уже уволили более 50 прокуроров со статусом инвалидности.

"Восстановление доверия начинается с изменений в системе. В июле я принял решение провести проверку обоснованности предоставления статуса инвалидности работникам прокуратуры. Этот вопрос с самого начала на моем личном контроле и остается на постоянном контроле Офиса генерального прокурора", – отметил Кравченко.

Согласно его словам, работа продолжается. На сегодня из органов прокуратуры уволены 57 прокуроров со статусом инвалидности, 56 прокуроров уволены с административных должностей, также на рассмотрении находятся 228 дисциплинарных жалоб.

"Никаких исключений, именно так, по моему убеждению, должна работать здоровая система, именно так мы восстанавливаем доверие общества", – подчеркнул генпрокурор.

Что этому предшествовало?