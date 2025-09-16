Це дані, оприлюднені станом на 16 вересня генеральним прокурором Русланом Кравченком, про що пише 24 Канал.

Що відомо про звільнення прокурорів?

Влітку генпрокурор Руслан Кравченко ухвалив рішення про проведення перевірки обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам прокуратури. За його словами, станом на сьогодні після перевірок уже звільнили понад 50 прокурорів зі статусом інвалідності.

"Відновлення довіри починається зі змін у системі. У липні я прийняв рішення провести перевірку обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам прокуратури. Це питання з самого початку на моєму особистому контролі й залишається на постійному контролі Офісу генерального прокурора", – зазначив Кравченко.

Відповідно до його слів, робота триває. На сьогодні з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності, 56 прокурорів звільнено з адміністративних посад, також на розгляді перебувають 228 дисциплінарних скарг.

"Ніяких виключень, саме так, на моє переконання, повинна працювати здорова система, саме так ми відновлюємо довіру суспільства", – наголосив генпрокурор.

Що цьому передувало?