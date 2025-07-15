Про це пише 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Чи будуть перевіряти чинність інвалідностей, що призначали прокурорам?

Як зазначив новопризначений генпрокурор України Руслан Кравченко, широкий резонанс у державі викликало призначення інвалідностей великій кількості прокурорів. За 9 місяців це скандальне питання не було розв'язане. Кравченко висловив свою позицію щодо цієї проблеми.

На 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії. Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити "хрест" на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Відновлення довіри – це шлях, який має пройти кожен,

– повідомив Руслан Кравченко.

Генеральний прокурор зазначив, що згідно із законодавством він не має повноважень одноосібно звільняти прокурорів у випадках порушень. Тому за таких обставин звільнення можливе на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

За інформацією Кравченка, в органах прокуратури працює 484 людини з інвалідністю. Серед них дійсно мають такий статус 136 прокурорів: у них є відповідне підтвердження з дитинства, невідновні втрати для здоровʼя, онкологічні захворювання, а частина з них є інвалідами війни.

Відомо також, що 41 працівник, що мали інвалідність, подали заяви на звільнення за власним бажанням.



Генпрокурор Кравченко зауважив, що процес звільнення недоброчесних прокурорів уже запущений.

Нагадаємо, Руслан Кравченко також ініціював аудит кримінальних проваджень, пов'язаних із бізнесом. Відомо, що в Україні таких справ є понад 20 тисяч. Це втричі більше, ніж вказано в офіційній статистиці дашборду.