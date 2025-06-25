Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Дивіться також Уряд призначив тимчасову очільницю Податкової служби

Хто став заступниками гепрокурора

Вказується, що Рада прокурорів рекомендувала для призначення 3 заступників Генерального прокурора.

Ідеться про Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка.

Генеральний прокурор погодився з цим рішенням та 24 червня 2025 року підписав накази про їх призначення на посади заступників Генерального прокурора,

– ідеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що за кожним із заступників закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть.

Вказується, що до цього Максим Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури. Марія Вдовиченко виконувала обов'язки керівника Київської міської прокуратури. Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора.

Заступники Генерального прокурора приступили до виконання своїх обов'язків в середу, 25 червня.