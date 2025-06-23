ДПС тимчасово очолила Леся Карнаух

Вона буде виконувати обов'язки тимчасово, тобто до призначення в установленому порядку голови податкової служби, пише 24 Канал з посиланням на розпорядження від 18 червня 2025 року № 593-р.

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Призначення відбулося після того, як керівник ДПС – Руслан Кравченко – став генеральним прокурором України. Його призначили у суботу, 21 червня.

Зверніть увагу! Кравченко очолював податкову з 30 грудня 2024 року.

Що відомо про Лесю Карнаух

Леся Карнаух працює на держслужбі ще з 2004 року. З липня 2018 року до травня 2023 року вона була заступницею керівника апарату Рахункової палати України. З липня 2023 року до призначення в ДПС – заступниця голови Київської обласної державної адміністрації.

Зауважте! Карнаух була призначена на посаду першої заступницею Голови ДПС у травні 2025 року.