ГНС временно возглавила Леся Карнаух

Она будет исполнять обязанности временно, то есть до назначения в установленном порядке председателя налоговой службы, пишет 24 Канал со ссылкой на распоряжение от 18 июня 2025 года № 593-р.

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Назначение произошло после того, как руководитель ГНС – Руслан Кравченко – стал генеральным прокурором Украины. Его назначили в субботу, 21 июня.

Обратите внимание! Кравченко возглавлял налоговую с 30 декабря 2024 года.

Что известно о Лесе Карнаух

Леся Карнаух работает на госслужбе еще с 2004 года. С июля 2018 года до мая 2023 года она была заместителем руководителя аппарата Счетной палаты Украины. С июля 2023 года до назначения в ГНС – заместитель председателя Киевской областной государственной администрации.

Заметьте! Карнаух была назначена на должность первого заместителя Председателя ГНС в мае 2025 года.