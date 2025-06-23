Кравченко официально приступил к работе в должности Генерального прокурора без церемоний и торжеств. По его словам, такое решение было принято совместно с президентом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Руслана Кравченко.

Смотрите также Расследовал дело Януковича и служил в АТО: кто такой Руслан Кравченко, который стал генпрокурором

Новые правила в прокуратуре "без церемоний и формальностей"

Начало работы Руслана Кравченко не сопровождалось традиционной церемонией представления. По его словам, такое решение было совместным с президентом Зеленским – вместо "бюрократического ритуала" новая команда прокуратуры выбрала действия.

Мы не тратим время на пустые формальности и отходим от советских привычек. Вместо бюрократии – действия и решения. Вместо торжеств – ответственность,

– заявил Кравченко.

Он подчеркнул, что Генпрокуратура должна укрепить себе главную роль координатора в сфере уголовной юстиции и действий силовых структур. Ключевыми приоритетами он назвал борьбу с коррупцией, личный контроль за расследованиями, защиту бизнеса и жесткую реакцию на любые преступления, в частности в отношении детей и национальной безопасности.

Во время рассмотрения его назначения в Верховной Раде Кравченко четко очертил свои принципы:

Я не допущу давления на прокуроров - ни кулуарно, ни публично. И в отношении меня – забудьте о давлении. Я не гнусь и не ломаюсь,

– отметил гепрокурор.

Он также отметил, что во время войны недопустима конкуренция между силовыми структурами – все должны работать совместно, для безопасности государства и справедливого правосудия. Кравченко пообещал собрать качественные доказательства для Международного уголовного суда о преступлениях России и обеспечить наказание каждому виновному.

В ответ на вопрос депутатов о сроках реализации своих планов, Кравченко заявил, что для воплощения инициатив ему нужно от трех до шести месяцев – при условии полной поддержки со стороны Верховной Рады.

Что известно о генпрокуроре Кравченко

Руслану Кравченко – 35 лет. Он родился в Северодонецке Луганской области. У него более 11 лет прокурорского стажа, в частности вел дела в отношении Виктора Януковича. В 2021 году он возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. После начала полномасштабного вторжения Кравченко фиксировал военные преступления России в Буче, а с апреля 2023 года до декабря 2024 года возглавлял Киевскую ОГА. В декабре 2024 года был назначен председателем Государственной налоговой службы Украины.