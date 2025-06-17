Утром 17 мая стало известно, что Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде назначить Руслана Кравченко Генпрокурором Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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В Украине появился новый Генпрокурор

Отмечается, что 15 депутатов проголосовали "за", а 2 воздержались. Железняк уточнил, что процедура назначения в зале начнется сразу после начала работы Рады по повестке дня и где-то до 14:30 состоится финальное голосование. "Там на это голосов с запасом, поэтому интриги нет", – подытожил нардеп.

В 13:45 Железняк сообщил, что Рада назначила Кравченко генпрокурором. 273 депутата поддержали его кандидатуру.

Напомним, что Руслан Кравченко – председатель Государственной налоговой службы Украины. Эту должность он занимает с началом 2025 года.

С 10 апреля 2023 года до 30 декабря 2024 он был руководителем Киевской областной военной администрации.

В 2014 – 2015 годах он принимал участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора. Кравченко получил статус участника боевых действий.

С 2021 года он возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области, а с 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в этом городе.