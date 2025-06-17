24 Канал розповість про біографію Руслана Кравченка, якого призначили на посаду Генпрокурора офіційно. За це Верховна Рада України проголосувала на засіданні 17 червня. Тож від цього дня він очолює Офіс Генерального прокурора.

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Що відомо про Руслана Кравченка

Кравченко Руслан Андрійович народився у Сіверськодонецьку на Луганщині 14 березня 1990 року. Завершив у цьому місті він закінчив школу №8. Після здобуття середньої освіти Руслан Кравченко вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна, а другу освіту здобув у Юридичні академії імені Ярослава Мудрого, де отримав звання лейтенанта юстиції. Руслан Кравченко має дружину Олену Шкробанець. Дітей поки що немає.

Руслан Кравченко працював у Криму, коли півострів був під контролем України. У 2012 році він працював слідчим у прокуратурі Севастополя. Із 2013 до 2014 року він обіймав тут посаду старшого слідчого.

Руслан Кравченко отримав статус учасника бойових дій за службу в зоні АТО. До 2020 року він був військовим прокурором, а потім звільнився в запас. З 2015 до 2017 року служив прокурором у Головній військовій прокуратурі, що належить Генеральній прокуратурі України.

Кравченко також причетний до розслідування справи щодо державної зради та сприяння агресії проти України з боку експрезидента Віктора Януковича.

Руслан Кравченко має низку нагород від держави

Прокурор брав участь в антитерористичній операції у 2014–2015 роках, працював в окрузі прокуратури міст Дебальцеве та Бахмут. За свою службу Кравченко нагороджений:

орденом "За заслуги III ступеня" за вагомий внесок у зміцнення державності, проявлену мужність самовідданість під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, активну участь у розвитку суспільних сфер, відданість національним інтересам та сумлінне виконання професійних обов’язків;

орденом Данила Галицького та президентською відзнакою "За участь в антитерористичній операції";

нагрудним знаком Міністерства оборони України "Знак пошани";

нагрудним знаком Генеральної прокуратури України "За сумлінну службу в органах прокуратури".

Де Руслан Кравченко був під час повномасштабної війни

Незадовго до повномасштабного вторгнення Руслан Кравченко працював заступником військового прокурора Центрального регіону, у 2021 році очолив Бучанську окружну прокуратуру. З 31 березня 2022 року, коли Київська область була звільнена від окупантів, Руслан Кравченко разом з правоохоронцями фіксував та розслідував воєнні злочини росіян.

Далі Указом президента Руслана Кравченка призначили головою Київської обласної державної адміністрації. На цій посаді він був до 28 грудня 2024 року, а потім перейшов до Державної податкової служби України, де був директором.