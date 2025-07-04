Понад 20 тисяч справ проти бізнесу

Водночас усі ці справи ще підлягають перевірці. Генпрокурор уточнив, що підхід буде жорсткий, але об'єктивний. Детальніше інформує 24 Канал.

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Кожне провадження отримає одну з трьох оцінок:

Закриття справи, якщо вона роками не розслідувалась і не містить ознак злочину.

Призначення експертизи, якщо доказів недостатньо, але справа потребує подальшого аналізу.

Передача до суду, якщо вже є висновки експертиз або повідомлення про підозру.

Совісний бізнес отримає захист

Кравченко запевнив, що законний бізнес буде захищений від необґрунтованого тиску, зокрема безпідставних обшуків і повторних допитів.

"Слідство – не змагання експертиз. Ключовими є законність, якість і кількість зібраних доказів", – додав генпрокурор.

Він також закликав підприємців до відкритої комунікації з правоохоронними органами та надання власних доказів.