Статзвітність знову обов'язкова

Це передбачають зміни до закону, ухвалені Верховною Радою 18 червня, підписані президентом 3 липня й опубліковані 4 липня. Про це повідомила Державна служба статистики, передає 24 Канал.

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Зокрема, відновлюється:

обов'язкове регулярне подання статистичної звітності бізнесом;

можливість проводити вибіркові обстеження населення (щодо доходів, зайнятості, житлових умов тощо);

повноцінне використання статистики для формування економічної, соціальної та демографічної політики.

Зауважте. Для компаній, які через війну не могли подавати звітність, передбачено перехідний період до 5 жовтня 2025 року – за цей час звіти можна подати без штрафів.