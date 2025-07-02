В Україні можуть ухвалити закон про податки

Це рішення уряд має прийняти до кінця поточного року, пише 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Зокрема МВФ позитивно оцінив подання Кабміном до парламенту законопроєкту щодо вимог до податкової звітності для операторів цифрових платформ (OLX, Prom тощо).

Законопроєкт щодо вимог до звітності операторів цифрових платформ має бути швидко ухвалений, щоб вивести значний і зростаючий сектор економіки з тіні,

– йдеться у тексті Меморандуму.

Наголошується, що ці зміни стануть ефективним інструментом:

для контролю за своєчасністю та повнотою декларування доходів;

сприятимуть значному розширенню податкової бази за рахунок фізичних осіб, чиї доходи наразі не оподатковуються;

полегшить мобілізацію доходів та гармонізацію українського податкового законодавства із законодавством ЄС та стандартами ОЕСР;

стане першим кроком до реформування системи ССО через впровадження нових цифрових інструментів контролю ДПС.

Відповідні законодавчі зміни були подані до парламенту 30 квітня 2025 року. Й уряд прагне їх ухвалити до кінця 2025 року.

Зокрема введення такого податку передбачає податок у розмірі 5% з обороту на дохід, отриманий через цифрові платформи.

Важливо! Закон не вводитиме нових винятків з ПДВ.