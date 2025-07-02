В Украине могут принять закон о налогах
Это решение правительство должно принять до конца текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
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В частности МВФ положительно оценил представление Кабмином в парламент законопроекта о требованиях к налоговой отчетности для операторов цифровых платформ (OLX, Prom и т.д.).
Законопроект о требованиях к отчетности операторов цифровых платформ должен быть быстро принят, чтобы вывести значительный и растущий сектор экономики из тени,
– говорится в тексте Меморандума.
Отмечается, что эти изменения станут эффективным инструментом:
- для контроля за своевременностью и полнотой декларирования доходов;
- будут способствовать значительному расширению налоговой базы за счет физических лиц, чьи доходы пока не облагаются налогом;
- облегчит мобилизацию доходов и гармонизацию украинского налогового законодательства с законодательством ЕС и стандартами ОЭСР;
- станет первым шагом к реформированию системы УСН через внедрение новых цифровых инструментов контроля ГНС.
Соответствующие законодательные изменения были поданы в парламент 30 апреля 2025 года. И правительство стремится их принять до конца 2025 года.
В частности, введение такого налога предусматривает налог в размере 5% с оборота на доход, полученный через цифровые платформы.
Важно! Закон не будет вводить новых исключений по НДС.
Что известно о законопроекте?
Правительство зарегистрировало в ВРУ законопроект, который предусматривает налогообложение и раскрытие банковской тайны в отношении продавцов, которые предоставляют услуги или продают товары через OLX, Prom, Kabanchik и другие.