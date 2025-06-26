Які податки на нерухомість сплатили українці

Податок на нерухомість мають сплачувати фізособи, яким належить квартира площею більш як 60 метрів квадратних або ж будинки понад 120 метрів квадратних, пише 24 Канал з посиланням на ДПС.

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Зверніть увагу! Податок на землю також сплачується, якщо особа володіє різними типами житла загальною площею більш як 180 метрів квадратних.

Найбільший такий податок з січня по травень було сплачено жителями Києва – майже 990 мільйонів гривень. Також значні кошти віддали:

на Київщині – 497 мільйонів гривень;

на Дніпропетровщині – 496 мільйонів гривень;

на Одещині – 464 мільйонів гривень.

У 2025 році українці сплачують податок, що було нараховано у 2024 році.

Зауважте! Щоб дізнатись розмір цього податку, можна скористатись онлайн-калькулятором на вебпорталі ДПС.