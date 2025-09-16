Які суми видатків передбачені на судову систему у 2026 році?

У документі, що стосується видатків та надання кредитів впродовж 2024 – 2026 років, який опинився в розпорядженні журналістів 24 Каналу, передбачено збільшення фінансування для низки органів судової влади України.

Державна судова адміністрація України

Наприклад, загальний фонд на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя на 2026 рік становить 18,50 мільйона гривень. Торік була закладена така ж сума.

Однак спеціальний фонд зріс із 3,60 мільйона гривень до 4,20 мільйона гривень.

Зауважте! Спеціальний фонд – це бюджетні кошти, які надходять на якусь конкретну мету. Цілі з цього фонду визначаються законом про держбюджет.

Верховний суд

Загальний фонд на 2026 рік щодо здійснення правосуддя Верховним Судом становить 1,94 мільйона гривень, що порівняно з 2025 роком не змінився.

Втім на 2026 рік змінився спеціальний фонд – з 482 325,1 тисячі гривень у 2025 році до 665 893,3 тисячі гривень.

Конституційний Суд України

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні – загальний фонд становить 344 642 тисячі гривень. Порівняно з 2025 роком сума зросла майже на 12 тисяч гривень.

Вищий антикорупційний суд

Загальний фонд на здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом – 354 162,1 тисячі гривень, а здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду – 156 389,7 тисячі гривень.

Порівняно з 2025 роком здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом зросло на 1 735 гривень, а здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду – на 1 400 гривень.

Офіс Генерального прокурора

Фінансування на прокурорську діяльність, підготовку та підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури – 18,23 мільйона гривень.

Якщо порівняти з цифрами, які були передбачені на 2025 рік, то сума у 2026 році зросте на понад 1,60 мільйона гривень, що є найвищим зростанням серед обраних органів.

Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд

Здійснення правосуддя Спеціалізованим окружним адміністративним судом на 2026 рік встановлено на рівні 34 308,8 тисячі гривень. А здійснення правосуддя Спеціалізованим апеляційним адміністративним судом – на рівні 19 996,8 тисячі гривень.

Важливо! Часто оплата праці працівників – це найбільша стаття витрат із загального фонду. Таким чином, якщо зростає загальний фонд, то це, найімовірніше, означає ріст зарплат або збільшення штату працівників. Інколи навіть і те, й інше.

