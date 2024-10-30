Зарплата українських прокурорів

Про те, що підвищення зарплат прокурорів не відбудеться, повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

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До речі, у правці, яка скасовує підвищення і яку підтримали депутати, йшлося про ріст зарплат аж на 37%. Відтак 3 мільярди гривень з бюджету не будуть спрямовувати на підвищення наступного року.

Роксолана Підласа Голова бюджетного комітету Верховної Ради Верховна Рада підтримала правку про те, щоб залишити прожитковий мінімум для розрахунку зарплат прокурорів в 2025 році на рівні 1 600 гривень.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, за відповідне рішення проголосували 242 народних депутати.

Цікаво! За 9 місяців 2024 року на спецпенсії, зокрема прокурорів та суддів, держава витратила майже 88 мільярдів гривень, а до кінця року ця сума становитиме майже 120 мільярдів, йдеться у матеріалі Економічної правди.