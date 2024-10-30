Що зміниться для Рахункової палати України

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що рішення про реформування Рахункової палати підтримала більшість депутатів – "за" було віддано 240 голосів.

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Ярослав Железняк Народний депутат України Це вимога фінансування на понад 2 мільярди доларів МВФ та США. Так що шансів не прийняти було нуль, але добре що цього разу без спецефектів все пройшло.

Які головні зміни мають відбутися:

скорочення членів палати до 11 людей (зараз їх 13);

незалежність Рахункової палати: фінансова та політична;

робота палати має відповідати стандартам INTOSAI ;

; при відборі нових членів палати переважне право голосу матимуть міжнародні експерти;

Рахункова палата має кожні п'ять років проходите зовнішнє оцінювання діяльності (окремі зобов'язання стосуються встановлення особливого порядку проведення такого оцінювання в перехідний період);

надання Рахунковій палаті повноважень щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів, комунальних підприємств, позабюджетних фондів, грошей, отриманих від міжнародних партнерів і перевірка консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів;

Зауважте! Прийняте рішення також передбачає впровадження парламентських процедур, де профільні комітети ВРУ мають розглядати звітність та моніторити надані Рахунковою палатою рекомендації.