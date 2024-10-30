Что изменится для Счетной палаты Украины

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что решение о реформировании Счетной палаты поддержало большинство депутатов – "за" было отдано 240 голосов.

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Ярослав Железняк Народный депутат Украины Это требование финансирования на более чем 2 миллиарда долларов МВФ и США. Так что шансов не принять было ноль, но хорошо что на этот раз без спецэффектов все прошло.

Какие главные изменения должны произойти:

сокращение членов палаты до 11 человек (сейчас их 13);

независимость Счетной палаты: финансовая и политическая;

работа палаты должна соответствовать стандартам INTOSAI ;

; при отборе новых членов палаты преимущественное право голоса будут иметь международные эксперты;

Счетная палата должна каждые пять лет проходить внешнее оценивание деятельности (отдельные обязательства касаются установления особого порядка проведения такого оценивания в переходный период);

предоставление Счетной палате полномочий по проведению аудитов средств местных бюджетов, коммунальных предприятий, внебюджетных фондов, денег, полученных от международных партнеров и проверка консолидированной финансовой отчетности субъектов государственного сектора и бюджетов;

Обратите внимание! Принятое решение также предусматривает внедрение парламентских процедур, где профильные комитеты ВРУ должны рассматривать отчетность и мониторить предоставленные Счетной палатой рекомендации.