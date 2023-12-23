Ужасная стрельба в Карловом университете: в Праге идентифицировали всех погибших
Источник:Радио Свобода
В Карловом университете 21 декабря произошла ужасная стрельба, во время которой погибли 13 человек, еще 25 получили ранения. Полиция уже идентифицировала тела всех погибших.
Стрельба в университете произошла во время проведения занятий. Виновником жуткой трагедии является 24-летний студент Давид Козак, который до этого совершил еще несколько убийств.
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Полиция идентифицировала всех жертв
В результате стрельбы в Карловом университете в центре Праги погибли 13 человек. Кроме того, 25 человек получили ранения, среди которых 10 – в тяжелом состоянии. Министр внутренних дел Вит Ракушан добавил, что ранее сообщалось о 14 погибших в результате стрельбы, однако он объяснил – в это количество включали личность нападающего Данила Козака.
Мы установили всех 14 погибших и их личности. Это – 13 жертв безумного стрелка и сам стрелок,
– сообщил Ракушан.
В МВД Чехии не стали раскрывать детали о жертвах и раненых, но добавили – среди пострадавших есть иностранцы. По словам Ракушана, в результате нападения пострадали один гражданин Нидерландов и два гражданина Объединенных Арабских Эмиратов.
Министр подчеркнул, что в Чехии никогда не было такого акта, а эта стрельба наиболее массовая и одна из самых кровавых в Европе. Однако он добавил, что пока нет никаких признаков того, что у стрельбы в Карловом университете есть какая-то связь с международным терроризмом.
Стрельба в Праге: главное
- В центре Праги на площади Яна Палаха 21 декабря произошла стрельба в здании философского факультета Карлового университета. В сети сообщали, что из здания раздавались выстрелы, а затем свидетели слышали взрыв.
- Как сообщили в полиции, в результате стрельбы есть погибшие и раненые. Правоохранители также заявили, что стрелка удалось оперативно ликвидировать, но впоследствии уточнили, что он совершил самоубийство.
- Пражским стрелком оказался 24-летний Давид Козак. Он раньше был студентом Карлового университета, где получил образование бакалавра и магистра. В своих соцсетях он сообщал, что вдохновился российскими стрелками, совершавшими преступления в школах.
- Давида Козака подозревают также в убийстве собственного отца, которого нашли мертвым за несколько часов до стрельбы в Карловом университете. Кроме того, полиция установила, что 24-летний мужчина также убил 15 декабря 30-летнего мужчину вместе с его 2-месячной дочерью в Клановицком лесу.
- Сетью начали распространяться фейки, мол, Давид Козак имеет "отношение" к Украине. Впрочем, в МВД Чехии отвергли эти слухи и отметили, что стрелок от рождения чех и рос в чешской семье.