Уже 220 детей погибли из-за войны войны: Россия ударом по Одессе добавила цифр в черный список

Украинские дети, к сожалению, продолжают становиться жертвами циничного вторжения России. В результате вооруженной агрессии России уже погибло более 200 маленьких украинцев.

Более 406 детей получили ранения.

По официальным данным ювенальных прокуроров, из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли 220 детей. Еще более 406 маленьких украинцев получили ранения.

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В целом, как сообщили в Офисе Генпрокурора, из-за вторжения России в Украину пострадали более 626 детей.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях,

– говорится в сообщении.

Больше детей пострадало в таких областях Украины:

Донецкой области – 139;

Киевской – 115;

Харьковской – 95;

Черниговской – 68;

Херсонской – 45;

Николаевской – 43;

Луганской – 37;

Запорожской – 27;

Сумской – 17;

в Киеве – 16;

Житомирской – 15.

Ракетный удар россиян по Одессе увеличил количество погибших

Российские военные в понедельник, 2 мая, цинично обстреляли Одессу ракетами. Обстрел произошел между 18:33 и 19:00, когда в Одессе раздавались сирены воздушной тревоги.

Тогда в Одесской ОВА сообщили, что в результате взрыва есть погибшие и раненные. От обстрела россиян был поврежден жилой дом, в результате чего погиб 14-летний мальчик. Также ранение получила 17-летняя девушка.

Эти данные подтвердили в Офисе генпрокурора.

2 мая в результате ракетных обстрелов российской армией Одессы погиб мальчик 14 лет и получила ранение 17-летняя девушка,

– говорится в сообщении.

Зеленский осудил обстрел Одессы

Циничный обстрел российских военных осудил президент Владимир Зеленский . Он заявил, что оккупанты из России обстреляли общежитие.

Глава государства выразил, что Россия воюет против Украины кровавыми и циничными методами.

Также недавно сообщалось, что россияне нанесли обстрел по украинскому городу Доброполье в Донецкой области.

В результате атак россиян в зоне ООС пострадали маленькие дети . Известно, что пострадавшие девочки 2015-2017 годов рождения получили рваные, резаные и другие травмы. Похожие ранения получили и две местные женщины и два мужчины.

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