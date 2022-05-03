Уже 220 детей погибли из-за войны войны: Россия ударом по Одессе добавила цифр в черный список
Источник:Офис Генпрокурора
Украинские дети, к сожалению, продолжают становиться жертвами циничного вторжения России. В результате вооруженной агрессии России уже погибло более 200 маленьких украинцев.
Более 406 детей получили ранения.
По официальным данным ювенальных прокуроров, из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли 220 детей. Еще более 406 маленьких украинцев получили ранения.
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В целом, как сообщили в Офисе Генпрокурора, из-за вторжения России в Украину пострадали более 626 детей.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях,
– говорится в сообщении.
Больше детей пострадало в таких областях Украины:
- Донецкой области – 139;
- Киевской – 115;
- Харьковской – 95;
- Черниговской – 68;
- Херсонской – 45;
- Николаевской – 43;
- Луганской – 37;
- Запорожской – 27;
- Сумской – 17;
- в Киеве – 16;
- Житомирской – 15.
Ракетный удар россиян по Одессе увеличил количество погибших
Российские военные в понедельник, 2 мая, цинично обстреляли Одессу ракетами. Обстрел произошел между 18:33 и 19:00, когда в Одессе раздавались сирены воздушной тревоги.
Тогда в Одесской ОВА сообщили, что в результате взрыва есть погибшие и раненные. От обстрела россиян был поврежден жилой дом, в результате чего погиб 14-летний мальчик. Также ранение получила 17-летняя девушка.
Эти данные подтвердили в Офисе генпрокурора.
2 мая в результате ракетных обстрелов российской армией Одессы погиб мальчик 14 лет и получила ранение 17-летняя девушка,
– говорится в сообщении.
Зеленский осудил обстрел Одессы
Циничный обстрел российских военных осудил президент Владимир Зеленский . Он заявил, что оккупанты из России обстреляли общежитие.
Глава государства выразил, что Россия воюет против Украины кровавыми и циничными методами.
Также недавно сообщалось, что россияне нанесли обстрел по украинскому городу Доброполье в Донецкой области.
В результате атак россиян в зоне ООС пострадали маленькие дети . Известно, что пострадавшие девочки 2015-2017 годов рождения получили рваные, резаные и другие травмы. Похожие ранения получили и две местные женщины и два мужчины.
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