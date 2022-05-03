Уже 220 дітей загинули через війну: Росія ракетним ударом по Одесі поповнила "чорний" перелік

Українські діти, на жаль, продовжують ставати жертвами цинічного вторгнення Росії. Внаслідок збройної агресії Росії вже загинуло понад 200 неповнолітніх українців.

Понад 406 дітей отримали поранення

За офіційними даними ювенальних прокурорів, через збройну агресію Росії в Україні загинуло 220 дітей. Ще понад 406 маленьких українців отримали поранення.

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Загалом, як повідомили в Офісі генпрокурора, через вторгнення Росії в Україні постраждали понад 626 дітей.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях,

– йдеться у повідомленні.

Найбільше дітей постраждало у таких областях України:

Донецькій області – 139;

Київській – 115;

Харківській – 95;

Чернігівській – 68;

Херсонській – 45;

Миколаївській – 43;

Луганській – 37;

Запорізькій – 27;

Сумській – 17;

у місті Київ – 16;

Житомирській – 15.

Ракетний удар росіян по Одещині збільшив кількість загиблих дітей

Російські військові у понеділок, 2 травня, цинічно обстріляли Одесу ракетами. Атака відбулася між 18:33 і 19:00, коли в Одесі лунали сирени повітряної тривоги.

Тоді в Одеській ОВА повідомили, що внаслідок вибуху є загиблі та поранені. Від обстрілу росіян було пошкоджено житловий будинок, внаслідок чого загинув 14-річний хлопчик. Також поранення отримала 17-річна дівчина.

Ці дані підтвердили в Офісі генпрокурора.

2 травня внаслідок ракетного обстрілу російською армією Одеси загинув хлопчик 14 років та отримала поранення 17-річна дівчина,

– йдеться у повідомленні.

Зеленський засудив обстріл Одеси

Цинічний обстріл російських військових засудив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що окупанти з Росії обстріляли гуртожиток.

Глава держави зазначив, що Росія воює проти України кровавими й цинічними методами.

Також нещодавно повідомлялося, що росіяни завдали обстрілу по українському місту Добропілля, що в Донецькій області.

Внаслідок атак росіян у зоні ООС постраждали малі дітки. Відомо, що дівчатка 2015 – 2017 років народження отримали рвані, різані та інші травми. Схожі поранення отримали й дві місцеві жінки та два чоловіки.

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