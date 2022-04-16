Уже более 20 тысяч убитых россиян и много уничтоженной техники: свежие потери врага

16 апреля 2022 , 11:18
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Источник:

Сухопутные войска ВСУ

Российские оккупанты имеют серьезные потери на войне в Украине. Число ликвидированных захватчиков уже перевалило за 20 тысяч.

Кроме того, российская армия потеряла немало своей техники – это тысячи единиц.

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Потери оккупантов

  • личного состава – около 20100 человек,
  • танки – 762 единиц,
  • боевые бронированные машины/APV – 1982,
  • артиллерийские системы – 371,
  • РСЗО – 125,
  • средства ПВО – 66,
  • самолеты – 163,
  • вертолеты – 145,
  • автомобильная техника – 1458,
  • корабли/катера – 8,
  • цистерны с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 138.
  • Специальная техника – 26.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Заметим, что данные уточняются. Реальные потери россиян могут быть значительно больше.

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Автор: Ольга Музика