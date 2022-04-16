Кладбище "мертвой" бронетехники появилось возле Дмитровки в начале апреля после героического боя, в котором два украинских танка уничтожили вражескую колонну и воздушно-десантный батальон России.

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Оккупант так быстро убегал, что потерял берцы / Фото 24 канал

Это выдающийся пример военной победы и профессионализма ВСУ, – сказал после боя на брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Уничтоженная техника так и осталась на месте поражения, некоторые "шкарабанки" только оттащили на обочину, чтобы они не мешали движению по дороге. Так что можно подробно рассмотреть подбитые российские танки, БТР и БМП во всей "красоте". В некоторых еще остались обугленные остатки тел оккупантов.



Не все россияне успели убежать в горящей БМП / Фото 24 канала

Кладбище техники оккупантов: фоторепортаж 24 канала

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