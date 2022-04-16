Кроме того, российская армия потеряла немало своей техники – это тысячи единиц.
Кстати Сожженная, разбитая, остатки тел: как выглядит кладбище техники оккупантов – эксклюзивные фото
Потери оккупантов
- личного состава – около 20100 человек,
- танки – 762 единиц,
- боевые бронированные машины/APV – 1982,
- артиллерийские системы – 371,
- РСЗО – 125,
- средства ПВО – 66,
- самолеты – 163,
- вертолеты – 145,
- автомобильная техника – 1458,
- корабли/катера – 8,
- цистерны с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 138.
- Специальная техника – 26.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Заметим, что данные уточняются. Реальные потери россиян могут быть значительно больше.
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