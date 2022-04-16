Кроме того, российская армия потеряла немало своей техники – это тысячи единиц.

Кстати Сожженная, разбитая, остатки тел: как выглядит кладбище техники оккупантов – эксклюзивные фото

Потери оккупантов

личного состава – около 20100 человек,

танки – 762 единиц,

боевые бронированные машины/APV – 1982,

артиллерийские системы – 371,

РСЗО – 125,

средства ПВО – 66,

самолеты – 163,

вертолеты – 145,

автомобильная техника – 1458,

корабли/катера – 8,

цистерны с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 138.

Специальная техника – 26.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Заметим, что данные уточняются. Реальные потери россиян могут быть значительно больше.

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