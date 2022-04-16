Крім того, російська армія втратила чимало своєї техніки – це тисячі одиниць.
До речі Спалена, розбита, із залишками тіл: як виглядає кладовище техніки окупантів – ексклюзивні фото
Втрати окупантів
- особового складу – близько 20100 осіб,
- танки – 762 одиниць,
- бойові броньовані машини / APV – 1982,
- артилерійські системи – 371,
- РСЗВ – 125,
- засоби ППО – 66,
- літаки – 163,
- гелікоптери – 145,
- автомобільна техніка – 1458,
- кораблі /катери – 8,
- цистерни з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138.
- Спеціальна техніка – 26.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Зауважимо, що дані уточнюють. Реальні втрати росіян можуть бути значно більшими.
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