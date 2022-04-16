Крім того, російська армія втратила чимало своєї техніки – це тисячі одиниць.

До речі Спалена, розбита, із залишками тіл: як виглядає кладовище техніки окупантів – ексклюзивні фото

Втрати окупантів

особового складу – близько 20100 осіб,

танки – 762 одиниць,

бойові броньовані машини / APV – 1982,

артилерійські системи – 371,

РСЗВ – 125,

засоби ППО – 66,

літаки – 163,

гелікоптери – 145,

автомобільна техніка – 1458,

кораблі /катери – 8,

цистерни з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138.

Спеціальна техніка – 26.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Зауважимо, що дані уточнюють. Реальні втрати росіян можуть бути значно більшими.

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