Крім того, російська армія втратила чимало своєї техніки – це тисячі одиниць.

До речі Спалена, розбита, із залишками тіл: як виглядає кладовище техніки окупантів – ексклюзивні фото

Втрати окупантів

  • особового складу – близько 20100 осіб,
  • танки – 762 одиниць,
  • бойові броньовані машини / APV – 1982,
  • артилерійські системи – 371,
  • РСЗВ – 125,
  • засоби ППО – 66,
  • літаки – 163,
  • гелікоптери – 145,
  • автомобільна техніка – 1458,
  • кораблі /катери – 8,
  • цистерни з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138.
  • Спеціальна техніка – 26.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Зауважимо, що дані уточнюють. Реальні втрати росіян можуть бути значно більшими.

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