Уже до 8 погибших: президент Азербайджана приказал остановить обстрел с Арменией

12 января 2022 , 22:52
Читати новину українською

Источник:

Oxu.az

Ильхам Алиев – президент Азербайджана заявил о прекращении огня на границе с Арменией. Мол, из-за обстрелов уже погибли до 8 армянских военных.

В общей сложности число погибших варьируется от 6 до 8 жертв. Также есть немало раненых.

К теме Минобороны Армении заявило о еще одном погибшем на границе с Азербайджаном

О прекращении перестрелки попросила Армения

По словам азербайджанского президента, о прекращении огня достаточно настойчиво попросила сама Армения. Руководитель страны добавил, что смерть азербайджанского военнослужащего никогда просто так не сойдет Еревану с рук.

Примите к сведению! Алиев, в частности, назвал бои на границе с Арменией военной провокацией, которая происходит в очередной раз. Также отметил, что это абсолютно немотивированная агрессия против Азербайджана.

Он уточнил, что это не первый случай, происходящий  после войны, и новый инцидент не стал исключением. Алиев все же согласился на прекращение огня. "В 21:30 (по киевскому времени в 19:30 – 24 канал) я дал министру оборону приказ прекратить огонь", – подчеркнул глава Азербайджана.

Конфликт Армении и Азербайджана: что известно

Аналитически – узнайте больше об обострениях стран: смотрите фрагмент из выпуска WTF

 

Автор: Роман Стек