Уже до 8 загиблих: президент Азербайджану наказав зупинити обстріл із Вірменією

Ільхам Алієв – президент Азербайджану заявив про припинення вогню на кордоні з Вірменією. Мовляв, через обстріли вже загинули до 8 вірменських військових.

Загалом кількість загиблих варіюється від 6 до 8 жертв. Також є чимало поранених.

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Про припинення перестрілки попросила Вірменія

За словами азербайджанського президента, про припинення вогню доволі наполегливо попросила сама Вірменія. Очільник же країни додав, що смерть азербайджанського військовослужбовця ніколи просто так не зійде Єревану з рук.

Алієв, зокрема, назвав бої на кордоні з Вірменією військовою провокацією, яка відбувається вчергове. Також зазначив, що це абсолютно невмотивована агресія проти Азербайджану.

Він уточнив, що це не перший випадок, який відбувається після війни й новий інцидент не став винятком. Алієв усе ж погодився на завершення вогню. "О 21:30 (за київським часом о 19:30 – 24 канал) я дав міністру оборону наказ припинити вогонь", – підкреслив глава Азербайджану.

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На кордоні Азербайджану та Вірменії почалася стрілянина ще 15 листопада 2021 року. Сторони звинуватили одна одну.

У Вірменії 16 листопада проінформували громадськість, що 12 військових потрапили у полон. Тільки у ніч на 17 листопада Азербайджан та Вірменія домовилися припинити обстріли.

У січні обстріли почастішали. Наприклад, 8 січня під час перестрілки на кордоні усе завершилось без втрат серед військових та техніки.

Проте вже 11 січня у Баку повідомили про 1 вбитого азербайджанського військового. Після цього кількість жертв почала зростати.

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