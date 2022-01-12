Відповідне повідомлення оприлюднили у середу, 12 січня, на сайті міністерства оборони Вірменії.
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Опівночі виявили тіло вірменського військовослужбовця, рядового Ваана Бабаяна (2003 року народження) зі смертельним вогнепальним пораненням,
– зазначили у відомстві.
Водночас там поінформували, що двоє бійців, які постраждали внаслідок стрілянини на вірмено-азербайджанському кордоні, перебувають в стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує.
До слова, у міністерстві оборони Вірменії 11 січня повідомили про смерть ще двох своїх військових.
Конфлікт Вірменії та Азербайджану
- На кордоні обох країн 15 листопада почалася стрілянина – сторони звинуватили одна одну.
- У Вірменії 16 листопада поінформували громадськість, що 12 військових потрапили у полон.
- І тільки у ніч на 17 листопада Азербайджан та Вірменія домовилися припинити обстріли. Також лідери країн Ільхам Алієв та Нікол Пашинян погодилися зустрітися у Брюсселі.