Відповідне повідомлення оприлюднили у середу, 12 січня, на сайті міністерства оборони Вірменії.

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Опівночі виявили тіло вірменського військовослужбовця, рядового Ваана Бабаяна (2003 року народження) зі смертельним вогнепальним пораненням,

– зазначили у відомстві.

Водночас там поінформували, що двоє бійців, які постраждали внаслідок стрілянини на вірмено-азербайджанському кордоні, перебувають в стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує.

До слова, у міністерстві оборони Вірменії 11 січня повідомили про смерть ще двох своїх військових.

Зверніть увагу! В Баку розповіли про те, що близько 15:15 години 11 січня пострілом з Вірменії був вбитий контрактник Аяз Назаров. Він загинув під час атаки на кордоні.

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На кордоні обох країн 15 листопада почалася стрілянина – сторони звинуватили одна одну.

У Вірменії 16 листопада поінформували громадськість, що 12 військових потрапили у полон.

І тільки у ніч на 17 листопада Азербайджан та Вірменія домовилися припинити обстріли. Також лідери країн Ільхам Алієв та Нікол Пашинян погодилися зустрітися у Брюсселі.

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