Відповідне повідомлення оприлюднили у середу, 12 січня, на сайті міністерства оборони Вірменії.

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Опівночі виявили тіло вірменського військовослужбовця, рядового Ваана Бабаяна (2003 року народження) зі смертельним вогнепальним пораненням,
– зазначили у відомстві.

Водночас там поінформували, що двоє бійців, які постраждали внаслідок стрілянини на вірмено-азербайджанському кордоні, перебувають в стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує.

До слова, у міністерстві оборони Вірменії 11 січня повідомили про смерть ще двох своїх військових.

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