Соответствующее сообщение обнародовали в среду, 12 января, на сайте министерства обороны Армении.

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В полночь обнаружили тело армянского военнослужащего, рядового Ваана Бабаяна (2003 года рождения) со смертельным огнестрельным ранением,
– отметили в ведомстве.

В то же время там сообщили, что двое бойцов, которые пострадали в результате стрельбы на армяно-азербайджанской границе, находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

К слову, в министерстве обороны Армении 11 января сообщили о смерти еще двух своих военных.

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