Відповідне повідомлення оприлюднили у вівторок, 11 січня, на сайті міністерства оборони Вірменії.

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Рядовий Артур Мхітарян і молодший сержант Рудік Гарібян (обидва 2002 року народження – 24 канал) загинули на східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону. Ще двоє військовослужбовців поранені, їх життю нічого не загрожує,

– зазначили у відомстві.

Там також заявили, що військові загинули внаслідок обстрілів зі сторони Азербайджану. Насамкінець додали, що станом на 21:00 (19:00 за Києвом) ситуація на кордоні "відносно стабільна".

До слова, в Баку інформували про те, що близько 15:15 години 11 січня пострілом з Вірменії був вбитий контрактник Аяз Назаров. Він загинув під час атаки у напрямку Кельбаджарського району.

Конфлікт Вірменії та Азербайджану

На кордоні обох країн 15 листопада почалася стрілянина – сторони звинуватили одна одну.

У Вірменії 16 листопада поінформували громадськість, що 12 військових потрапили у полон.

І тільки у ніч на 17 листопада Азербайджан та Вірменія домовилися припинити обстріли. Також лідери країн Ільхам Алієв та Нікол Пашинян погодилися зустрітися у Брюсселі.

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