Глава Євроради Шарль Мішель повідомив, що зустріч відбудеться "на полях" саміту Східного партнерства. Відповідне рішення ухвалили після низки телефонних переговорів.

Окрім того, між міністрами оборони Вірменії та Азербайджану встановлять пряму лінію. Вона стане механізмом запобігання інцидентів.

Загострення між Вірменією та Азербайджаном

Ситуація на кордоні між Вірменією та Азбербайджаном ускладнилася 15 листопада. Пресслужба Міністерства оборони Азербайджану повідомила про обстріл з боку вірменської сторони. Мовилося, що в епіцентр вогню потрапили населені пункти у 4 районах країни.

Тим часом у Міноборони Вірменії 16 листопада повідомили, що "підрозділи Збройних сил Азербайджану атакували вірменські позиції". Пашинян заявив, що армія Азербайджану вторглася на територію країни. Через це Рада безпеки Вірменії провела кілька позапланових нарад.

Станом на 17 листопада Вірменія повідомила про загиблого солдата та 12 полонених.

Азербайджан – про 7 загиблих та 10 поранених.

Допис Charles Michel:

Following my phone calls with @presidentaz and @NikolPashinyan a meeting will take place in December in Brussels in the margins of EAP summit. A direct line has been established between defence ministers of both countries.