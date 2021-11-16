Відомо про поранення кількох військових. Наразі ситуацію контролюють Збройні сили Азербайджану.

До теми В Азербайджані кажуть про відновлення обстрілів у Нагірному Карабасі

Які міста обстріляли 15 листопада

За інформацією Міністерства оборони Азербайджану, під обстріл вірменських військових 15 листопада потрапили населені пункти таких районів:

Кельбаджарського;

Товузського;

Гедабецького;

Агстафінського.

Обстрілювати позицію почали о 16:00. Обстріл тривав до 4:00 наступного дня. Азербайджанські військові у відповідь вжили заходів.

Зауважимо! Поки влада Вірменії жодним чином не реагує на інцидент.

Окрім цього, вірменські військові обстріляли трактор, який виконує на території Азербайджану дорожні роботи з відновлення інфраструктури і 2 вантажівки, які здійснюють постачання для військових.

Відомо про двох ранених військових

Вже 16 листопада о 11:00 вірменські підрозділи збройних сил атакували пости Азербайджану на Кяльбаджарській та Лачинській ділянках державного кордону.

Двоє азербайджанських військових, як повідомило відомство, поранили. Їм надали медичну допомогу, тому їхньому життю нічого не загрожує.

До речі! Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив 15 листопада, що армія Азербайджану вторглася на територію країни. Рада безпеки Вірменії через це провела кілька позапланових нарад.

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