Известно о ранении нескольких военных. Сейчас ситуацию контролируют вооруженные силы Азербайджана.

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Какие города обстреляли 15 ноября

По информации Министерства обороны Азербайджана, под обстрел армянских военных 15 ноября попали населенные пункты таких районов:

Кельбаджарского;

Товузского;

Гедабецького;

Агстафинского.

Обстреливать позицию начали в 16:00. Обстрел продолжался до 4:00 следующего дня. Азербайджанские военные в ответ приняли меры.

Заметим! Пока власти Армении никоим образом не реагируют на инцидент.

Кроме этого, армянские военные обстреляли трактор, который выполняет на территории Азербайджана дорожные работы по восстановлению инфраструктуры и 2 грузовика, которые осуществляют поставки для военных.

Известно о двух раненых военных

Уже 16 ноября в 11:00 армянские подразделения Вооруженных сил атаковали посты Азербайджана на Кяльбаджарском и Лачинском участках государственной границы.

Двое азербайджанских военных, как сообщило ведомство, ранили. Им оказали медицинскую помощь, поэтому их жизни ничего не угрожает.

Кстати! Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 15 ноября, что армия Азербайджана вторглась на территорию страны. Совет безопасности Армении из-за этого провел несколько внеплановых совещаний.

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