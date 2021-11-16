Известно о ранении нескольких военных. Сейчас ситуацию контролируют вооруженные силы Азербайджана.
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Какие города обстреляли 15 ноября
По информации Министерства обороны Азербайджана, под обстрел армянских военных 15 ноября попали населенные пункты таких районов:
- Кельбаджарского;
- Товузского;
- Гедабецького;
- Агстафинского.
Обстреливать позицию начали в 16:00. Обстрел продолжался до 4:00 следующего дня. Азербайджанские военные в ответ приняли меры.
Кроме этого, армянские военные обстреляли трактор, который выполняет на территории Азербайджана дорожные работы по восстановлению инфраструктуры и 2 грузовика, которые осуществляют поставки для военных.
Известно о двух раненых военных
Уже 16 ноября в 11:00 армянские подразделения Вооруженных сил атаковали посты Азербайджана на Кяльбаджарском и Лачинском участках государственной границы.
Двое азербайджанских военных, как сообщило ведомство, ранили. Им оказали медицинскую помощь, поэтому их жизни ничего не угрожает.
Конфликт в Нагорном Карабахе: главное
- Осенью 2020 года происходила эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху.
- В ноябре того же года государства подписали мирное соглашение. Тогда же в Ереване начались протесты против капитуляции.
- Премьер Армении в начале сентября 2021 года подчеркнул, что конфликт до сих пор не урегулировали.
- Уже 13 ноября Минобороны Азербайджана заявило об активном возобновлении обстрелов.