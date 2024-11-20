Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он рассказал, на какой шаг может решиться российский диктатор.

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"На улицах России может стать неспокойно"

Инициатива, которая сейчас активно обсуждается в Кремле – мобилизация 500 тысяч россиян. Для того чтобы мобилизовать такое количество в течение года надо ежемесячно призывать 40 – 50 тысяч.

Это уже интересная история. Ведь если Путин объявит мобилизацию полмиллиона россиян, то я хочу посмотреть как это будет выглядеть в крупных городах,

– отметил Клочок.

Он вспомнил, что в 2022 году после объявления так называемой частичной мобилизации на улицах в России было неспокойно. Сейчас на России мало сторонников мобилизации.

Обратите внимание! Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала, что в России стремительно растет количество мужчин, которые пытаются "откосить" от армии. Вероятно, речь идет о более 30 тысячах человек.

"Я думаю, что россияне выйдут на улицы, ведь не хотят быть мобилизованы. Их больше привлекает служба по контракту. Главная мотивация – это космические гонорары. В некоторых регионах единовременные выплаты доходят до 30 тысяч долларов", – сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Впрочем, дальше придется загонять силой. Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что надо сделать мобилизацию более гуманной, уменьшив случаи "бусификации". В то же время на России наоборот увеличатся случаи применения силы. Владимир Путин опасается этого, но в Кремле есть сторонники такого метода.

К слову, наиболее распространенной схемой обмана, чтобы увеличивать количество личного состава, является привлечение срочников. В воинских частях их заставляют подписывать контракты и сразу же готовят к отправке на фронт в Украине.