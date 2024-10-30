Однако чтобы подготовить таких мобилизованных россиян до того уровня готовности, в котором нуждается армия России для эффективности, нужен год. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционер, писатель, публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов.

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"Этого года у Путина нет. Поэтому у него нет возможности обеспечить себе прорыв на территорию Украины. Соответственно то давление на отдельных направлениях, которое мы сейчас наблюдаем – это максимум, на что сегодня способен Путин. Он пытается больше успеть до того момента, пока в США не состоятся выборы", – сказал он.

Сейчас в России открываются уголовные дела против генералов, которые воровали еще во времена, когда минобороны возглавлял Сергей Шойгу. Единственный способ этим генералам спастись – это окончание правления Владимира Путина.

К слову, российский оппозиционер Геннадий Гудков объяснил, что Владимир Путин не хочет прямо обвинять российских генералов в отсутствии результатов на войне против Украины, поэтому выбрал тактику ставить их на место. Для этого кремлевский диктатор применяет уже проверенный метод – обвинения генералов в коррупции. Это нужно, чтобы генерал не чувствовал особой силы, которая может посягнуть на неограниченную власть Путина.