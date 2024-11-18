Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин, отметив, что наиболее распространенной схемой обмана, чтобы увеличивать количество личного состава, является привлечение срочников. Владимир Путин обещает, что их не будут отправлять на передовую, однако это ложь.

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Методы вербовки в армию

Владимир Осечкин отметил, что в воинских частях срочников заставляют подписывать контракты и сразу же готовят к отправке на фронт в Украине.

Сначала молодых ребят обманывали, утверждая, если они не подпишут контракт, то их отправят на передовую, но когда они это делали, то становилось понятно, что их готовят на фронт,

– сказал он.

Правозащитник отметил, что это очень распространенная схема. Таким образом власти России пытается мобилизовать срочников, чтобы пополнить недостаток человеческого ресурса. Оккупантам это необходимо, чтобы удерживать линию фронта и продвигаться на определенных направлениях.

Важно! В России формируют штурмовые подразделения из осужденных и больных гепатитом "В" и "С". По данным ГУР МО Украины, приказом российского минобороны гепатит "С" исключен из списка болезней, препятствующих службе. Из заключенных создают отдельные роты, которые отправляют на оккупированные территории Донбасса.

Владимир Осечкин также отметил, что судебная следственная система в России построена теперь так, чтобы вербовать как можно больше подсудимых и заключенных на войну в Украине.

"У следственных, прокуроров и судей есть план, который они должны выполнять, чтобы заставлять определенное количество людей подписывать контракты с минобороны России. Им предлагают идти на войну вместо того, чтобы отбывать свой срок", – подчеркнул правозащитник.

Он добавил, что внутри колоний, где содержат заключенных, руководство создает жесткие условия, чтобы те соглашались идти на войну.

Один из сотрудников признался, если они не будут вербовать заключенных на передовую, то власть будет отправлять их туда. Очередей в российские военкоматы нет, но такие хитрые схемы позволяют Путину привлекать еще определенное количество людей к войне на территории Украины,

– высказался Осечкин.