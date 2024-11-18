Вдень окупанти завдали удару балістикою по житловому району. За словами глави держави, є приліт на парковку, пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю, передає 24 Канал.
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"Росія показує, що її цікавить лише війна"
Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Ще майже два десятки людей постраждали. Залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує,
– зазначив президент.
Окремо Зеленський підкреслив, що удари по Одесі – не випадкові, а показові.
Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна,
– наголосив він.
За словами Зеленського, цей кривавий сигнал від Росії варто почути у всіх частинах світу.
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