Днем оккупанты нанесли удар баллистикой по жилому району. По словам главы государства, есть прилет на парковку, поврежден многоквартирный дом, университет, админздание, передает 24 Канал.

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"Россия показывает, что ее интересует только война"

На сегодня известно о 8 погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. Еще почти два десятка человек пострадали. Вовлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается,

– отметил президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что удары по Одессе – не случайные, а показательные.

После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война,

– подчеркнул он.

По словам Зеленского, этот кровавый сигнал от России следует услышать во всех частях света.

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