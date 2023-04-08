В "Аскании-Новой" заявили, что распространенное фото с убитыми животными не имеет отношения к заповеднику

24 марта российские оккупанты захватили под полный контроль биосферный заповедник "Аскания-Нова". Вскоре после этого украинцев шокировало фото, опубликованное захватчиками в одном из телеграм-каналов.

На нем они позировали с двумя убитыми краснокнижными животными, а именно с косулями, которые являются млекопитающими из семейства оленевых. Более того, свое кровожадное фото они бездушно подписали словами "ням-ням".

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Животных убили не в заповеднике

Однако вскоре представители самого заповедника в своем фейсбуке опровергли убийство животных на территории "Аскания-Нова". Выяснилось, что косули не водятся ни на его территории, ни в асканийской степи.

Официально: распространенное позорное фото не имеет отношения к Биосферному заповеднику "Аскания-Нова". Сарны не содержатся в зоопарке и не живут в асканийской степи!

– отметили на странице природного заповедника.

Также в администрации "Аскании-Новой" подчеркнули, что убийство животных ужасно, где бы оно ни произошло на самом деле. А также, что фейсбук-страница контролируется украинской администрацией, которая сегодня находится на подконтрольной Украине территории. Поэтому это не просто оправдание захватчиков после общественного возмущения.



Оккупанты убили косуль и опубликовали фото / Скриншот

Заповедник под контролем оккупантов

Биосферному заповеднику "Аскания-Нова" имени Фальц-Фейна Национальной академии аграрных наук Украины целый год удавалось, находясь под оккупацией, не идти на сотрудничество с захватчиками и ухаживать за животными. Однако в конце марта страна-оккупантка таки установила полный контроль над территорией заповедника.

Она установила в "Аскании-Новой" так называемого "директора" Дмитрия Мещерякова, назначенного в оккупационном министерстве природных ресурсов и экологии Херсонской области.

Следовательно, украинская администрация заповедника не может обеспечивать дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения. Более того, заповедник находится под непосредственной угрозой.

В дальнейшем поддержку работы заповедника за счет благотворительных поступлений не можем осуществлять до освобождения левобережной Херсонщины из-под российской оккупации,

– подчеркнули в "Аскании-Новой".

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Фальц-Фейна – это самостоятельное природоохранное, научно-исследовательское учреждение не только украинского, но и международного значения. Более того, это самый старый степной биосферный заповедник планеты и крупнейшая европейская степная заповедная территория, раскинувшаяся на площади 333,1 километра квадратных.