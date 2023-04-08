В "Асканії-Новій" заявили, що поширене фото з вбитими тваринами не має стосунку до заповідника

24 березня російські окупанти захопили під повний контроль біосферний заповідник "Асканія-Нова". Невдовзі після цього українців шокувало фото, яке загарбники опублікували в одному із телеграм-каналів.

На ньому вони позували з двома вбитими червонокнижними тваринами, а саме з сарнами, які є ссавцями з родини оленевих. Ба більше, своє кровожерливе фото вони бездушно підписали словами "ням-ням".

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Тварин вбили не в заповіднику

Однак невдовзі представники самого заповідника у своєму фейсбуці спростували вбивство тварин на території "Асканія-Нова". З'ясувалося, що сарни не водяться ані на його території, ані в асканійському степу.

Офіційно: поширене ганебне фото не має стосунку до Біосферного заповідника "Асканія-Нова". Сарни не утримуються у зоопарку та не мешкають в асканійському степу!

– наголосили на сторінці природного заповідника.

Також в адміністрації "Асканії-Нової" підкреслили, що вбивство тварин жахливе, де б воно не відбулося насправді. А також, що фейсбук-сторінка контролюється українською адміністрацією, яка сьогодні перебуває на підконтрольній Україні території. Тож це не просто виправдання загарбників після суспільного обурення.



Окупанти вбили сарн та опублікували фото / Скриншот

Заповідник під контролем окупантів

Біосферному заповіднику "Асканія-Нова" імені Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України цілий рік вдавалося, перебуваючи під окупацією, не йти на співпрацю із загарбниками та доглядати тварин. Однак наприкінці березня країна-окупантка таки встановила повний контроль над територією заповідника.

Вона встановила в "Асканії-Новій" так званого "директора" Дмітрія Мєщєрякова, якого призначили в окупаційному міністерстві природних ресурсів та екології Херсонської області.

Відтак українська адміністрація заповідника не може забезпечувати подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення. Ба більше, заповідник перебуває під безпосередньою загрозою.

Надалі підтримку роботи заповідника за рахунок благодійних надходжень не можемо здійснювати до звільнення лівобережної Херсонщини з-під російської окупації,

– підкреслили в "Асканії-Новій".

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Фальц-Фейна – це самостійна природоохоронна, науково-дослідна установа не лише українського, а й міжнародного значення. Ба більше, це найстаріший степовий біосферний заповідник планети та найбільша європейська степова заповідна територія, яка розкинулася на площі 333,1 кілометра квадратних.