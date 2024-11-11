В центре Кракова мужчина совершил акт самосожжения

В Кракове мужчина пытался себя поджечь. В полиции выясняют мотивы его поступка.

11 ноября около 04:20 47-летний местный житель в центре Кракова совершил самоподжог, пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Самосожжение в Кракове

Отмечается, что мужчина поджег себя возле так называемого "окна Папы Римского" Епископского дворца на улице Францисканской.

Прохожим удалось потушить пламя. Когда на место инцидента прибыли пожарные, огонь уже был потушен.

На месте происшествия работали 15 пожарных и 3 пожарные машины, а также сотрудники полиции.

Мужчину доставили в одну из краковских больниц и сейчас он находится в очень тяжелом состоянии, у него ожоги четвертой степени.

Правоохранители тем временем пытаются установить мотивы его поступка. Пока только известно, что непосредственно перед самоподжогом мужчина нарисовал на здании курии надпись "Святой Петр 2009 – 2024".

Напомним, что на Киевщине женщина подожгла себя перед зданием суда.