У центрі Кракова чоловік вчинив акт самоспалення

У Кракові чоловік намагався себе підпалити. У поліції з'ясовують мотиви його вчинку.

11 листопада близько 04:20 47-річний місцевий житель у центрі Кракова скоїв самопідпал, пише 24 Канал із посиланням на RMF24.

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Самоспалення у Кракові

Зазначається, що чоловік підпалив себе біля так званого "вікна Папи Римського" Єпископського палацу на вулиці Францисканській.

Перехожим вдалося загасити полум'я. Коли на місце інциденту прибули пожежники, вогонь вже було погашено.

На місці події працювали 15 пожежників і 3 пожежні машини, а також співробітники поліції.

Чоловіка доставили до однієї з краківських лікарень й наразі він перебуває у дуже важкому стані, у нього опіки четвертого ступеня.

Правоохоронці тим часом намагаються встановити мотиви його вчинку. Наразі лише відомо, що безпосередньо перед самопідпалом чоловік намалював на будівлі курії напис "Святий Петро 2009 – 2024".

Нагадаємо, що на Київщині жінка підпалила себе перед будівлею суду.