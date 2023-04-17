В частной больнице Винницкой области задушили пациентку: преступником оказался медработник

Медработник задушил 42-летнюю женщину, находившуюся на лечении в частном медицинском учреждении. Как выяснилось позже, между погибшей и злоумышленником возникало множество конфликтов.

Об инциденте сообщили полицейские 13 апреля около 17:00. Правоохранители задержали злоумышленника по месту работы.

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Пациентку задушили в частном медучреждении

Начальник Отдела полиции №3 Винницкого райуправления Игорь Чебан рассказал, что 42-летняя женщина скончалась 13 апреля в одном из частных медучреждений Винницкого района. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия, то есть удушение.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что злоумышленником оказался 47-летний мужчина, работавший в частном медучреждении и ухаживавший за пациенткой. Во время лечения между мужчиной и женщиной возникало множество конфликтов.



Подозреваемый в убийстве задержан / Фото Нацполиции

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит заключение сроком на 15 лет по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

До избрания меры злоумышленник будет находиться в изоляторе временного содержания.

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