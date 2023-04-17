У приватній лікарні Вінниччини задушили пацієнтку: злочинцем виявився медпрацівник

Медпрацівник задушив 42-річну жінку, яка перебувала на лікуванні у приватному медичному закладі. Як з'ясувалося пізніше, між загиблою та зловмисником виникало багато конфліктів.

Про інцидент повідомили поліцейські 13 квітня близько 17:00. Правоохоронці затримали зловмисника за місцем роботи.

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Пацієнтку задушили у приватному медзакладі

Начальник Відділу поліції №3 Вінницького райуправління Ігор Чебан розповів, що 42-річна жінка померла 13 квітня в одному з приватних медзакладів Вінницького району. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала механічна асфіксія, тобто – удушення.

У ході розслідування правоохоронці з'ясували, що зловмисником виявився 47-річний чоловік, який працював у приватному медзакладі й доглядав пацієнтку. Під час лікування між чоловіком і жінкою виникало багато конфліктів.



Підозрюваного у вбивстві затримали / Фото Нацполіції

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує ув'язнення строком на 15 років за статтею "Умисне убивство" Кримінального кодексу України.

До обрання запобіжного заходу зловмисник перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

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