В Черкассах и Полтаве были слышны взрывы
- Ночью 18 октября в Черкасской и Полтавской областях были слышны взрывы из-за атаки дронов-камикадзе.
- Воздушная тревога продолжается, а СМИ сообщают о звуках взрывов в Черкассах и Полтаве после полуночи.
Дроны-камикадзе русской армии залетели в Черкасскую область ночью 18 октября, а также в Полтавскую. В Черкассах и Полтаве услышали звуки взрывов
Об этом сообщило Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Что известно об атаке БпЛА на Полтаву и Черкассы 18 октября?
После полуночи 18 октября продолжается атака ударных дронов врага. Некоторые из них залетели в Полтавскую и Черкасскую области. Продолжается воздушная тревога.
СМИ и местные телеграммные сообщества сообщили о звуках взрывов в Черкассах в 00:17, а затем несколько раз в Полтаве от 00:28.
Где еще были взрывы?
- ПВО работала в Киевской области под вечер 17 октября.
- Там также зафиксирована атака дронов-камикадзе и взрывы.