18 жовтня, 00:26
У Черкасах та Полтаві було чутно вибухи
Основні тези
- Вночі 18 жовтня в Черкаській та Полтавській областях було чути вибухи через атаку дронів-камікадзе.
- Повітряна тривога триває, а ЗМІ повідомляють про звуки вибухів у Черкасах та Полтаві після півночі.
Дрони-камікадзе російської армії залетіли до Черкаської області вночі 18 жовтня, а також до Полтавської. У Черкасах та Полтаві почули звуки вибухів.
Про це повідомило Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Дрони дісталися вже до Київщини: Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами"
Що відомо про атаку БпЛА на Полтаву та Черкаси 18 жовтня?
Після півночі 18 жовтня триває атака ударних дронів ворога. Деякі з них залетіли до Полтавської та Черкаської областей. Триває повітряна тривога.
ЗМІ та місцеві телеграмні спільноти повідомили про звуки вибухів у Черкасах о 00:17, а потім кілька разів у Полтаві від 00:28.
Де ще були вибухи?
- ППО працювала у Київській області під вечір 17 жовтня.
- Там також зафіксовано атаку дронів-камікадзе і вибухи.