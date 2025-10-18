Укр Рус
24 Канал Головні новини У Черкасах та Полтаві було чутно вибухи
18 жовтня, 00:26
1

У Черкасах та Полтаві було чутно вибухи

Олесь Друкач
Основні тези
  • Вночі 18 жовтня в Черкаській та Полтавській областях було чути вибухи через атаку дронів-камікадзе.
  • Повітряна тривога триває, а ЗМІ повідомляють про звуки вибухів у Черкасах та Полтаві після півночі.

Дрони-камікадзе російської армії залетіли до Черкаської області вночі 18 жовтня, а також до Полтавської. У Черкасах та Полтаві почули звуки вибухів.

Про це повідомило Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Дрони дісталися вже до Київщини: Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами" 

Що відомо про атаку БпЛА на Полтаву та Черкаси 18 жовтня?

Після півночі 18 жовтня триває атака ударних дронів ворога. Деякі з них залетіли до Полтавської та Черкаської областей. Триває повітряна тривога.

ЗМІ та місцеві телеграмні спільноти повідомили про звуки вибухів у Черкасах о 00:17, а потім кілька разів у Полтаві від 00:28.

Зауважте! Всю оперативну інформацію про ворожі удари по регіонах України, наслідки російських атак та головні новини дізнавайтеся в телеграм-каналі.

Де ще були вибухи?

  • ППО працювала у Київській області під вечір 17 жовтня.
  • Там також зафіксовано атаку дронів-камікадзе і вибухи.