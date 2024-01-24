На месте работает полиция: в Черкассах слышали звуки стрельбы
24 января 2024, 21:27Читати новину українською
Источник:Суспильное
В Черкассах слышали звуки стрельбы. На место происшествия сразу выехала полиция.
Инцидент произошел около 20:30 в Юго-Западном районе Черкасс. Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы.
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Информацию о стрельбе подтвердила представитель Главного управления полиции Черкасчины Зоя Вовк. Она добавила, что на месте работают правоохранители.
На месте работает полиция. Все обстоятельства устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала,
– сообщила пресс-секретарь.
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